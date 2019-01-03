رئيس الإنجيلية يستقبل بطريرك الأقباط الكاثوليك للتهنئة بعيد الميلاد

وزيرة التضامن: نطالب المجتمع المدني أن يكون رقيبًا علينا

كتب- إسلام ضيف:

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الخميس، غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالنزهة الجديدة.

وقال البطريرك إبراهيم: "الفرح بالميلاد يزيد من خلال لقائنا سويا كإخوة في الرب وليس فقط كرموز كنائس، فهو رسالة محبة وتضامن للعالم كله".

من جانبه، رحب رئيس الطائفة الإنجيلية، بزيارة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والوفد المرافق له؛ الذي حضر للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، معتبرًا "أن هذه المناسبات والزيارات تؤكد عمق روابط المحبة التي تربط بين الكنيستين".​