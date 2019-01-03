القوى العاملة: فض اعتصام 1400 عامل بـ"مصر للإسكان والتعمير"

كتب- أسامة عبد الكريم:

نجحت وزارة القوى العاملة في فض اعتصام 1400 عامل بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير "قطاع أعمال عام" التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، حيث طلب رئيس مجلس إدارة الشركة مهلة لعرض مطالب العاملين على رئيس الشركة القابضة.

وتتابع الوزارة- بحسب بيان لها- الحل النهائي للمشكلة.

من جانبهم، طالب العاملين بتثبيت من يملكون عقود شاملة بعد مضي المدة المنصوص عليها باللائحة، وتحويل العقود العرضية إلى "شاملة".