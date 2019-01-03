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    جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 41 كجم من مخدر "الفودو"

    06:34 م الخميس 03 يناير 2019
    جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 41 كجم من مخدر "الفودو"

    جمارك مطار القاهرة

    كتب- طه عبيد:

    أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، محاولة تهريب كمية من مخدر "الفودو"، أخفاها راكب مصري لدي عودته من الصين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه .

    وذكر مصدر بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الطائرة القادمة من جوانزو بالصين، اشتبه جمال السيد مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصرى الجنسية نظرا لإرتباكة الشديد، وبالعرض على طارق محمد نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه، تبين وجود كمية تزن 41 كيلو جرام من مخدر "الفودو" مخبأة داخل أكياس بودى للعضلات بين طيات الملابس بحقيبته.

    قرر جمال عبدالفتاح، مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط، وإحالة الراكب للنيابة تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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