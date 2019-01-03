ضبط 24 كيلو مواد مُصنِعة لـ"الفودو والأستروكس" داخل طرود قادمة من الصين

كتب- طه عبيد:

تمكنت جمارك الطرود البريدية من ضبط محاولتي تهريب كمية من المواد الفعالة التي تستخدم فى تصنيع المخدرات، والتي تستخدم في تصنيع "الفودو والأستروكس" قادمة من الصين.

وذكرت مصادر بالمطار أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بـ"جمرك فيدكس" برئاسة سلوى محمد مدير الجمرك، اشتبه مصطفى أمين مأمور الحركة فى محتويات مشمول بوليصتي الشحن الواردتين من الصين بـ4 طرود والمشمول طبقا للمستندات عبارة عن أكياس مأكولات.

وأضافت المصادر، أنه لجنة جمركية عاينت الطرود وتبين أنها تحتوي على 24 كيلو جرام من المواد المخدرة التخليقية الفعالة، التي تستخدم في تصنيع مخدري "الفودو والأستروكس" داخل أكياس المأكولات المغلقه بتغليف المصنع المورد.

يأتي ذلك فيما قرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط ، وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.