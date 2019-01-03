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    الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض على رئيس حي مصر القديمة متلبسًا بالرشوة

    04:52 م الخميس 03 يناير 2019
    الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض على رئيس حي مصر القديمة متلبسًا بالرشوة

    هيئة الرقابة الإدارية

    كتب- أحمد جمعة:

    كشفت هيئة الرقابة الإدارية، تفاصيل القبض على رئيس حي مصر القديمة متلبسًا بالرشوة في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء.

    وذكرت الهيئة في بيان لها، أنه جرى ضبط رئيس حي مصر القديمة وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مليوني جنيه على سبيل الرشوة من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحي مقابل إنهاء كافة إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.

    يأتي ذلك فيما تجرى نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، الآن، التحقيق مع رئيس الحي محمد زين العابدين، وسكرتيره الخاص في القضية.

    هيئة الرقابة الإدارية رئيس حي مصر القديمة تهمة رشوة

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