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    وزير التعليم يبحث مع وفد إماراتي تجربة مصر الرائدة عبر "بنك المعرفة"

    04:43 م الخميس 03 يناير 2019
    وزير التعليم يبحث مع وفد إماراتي تجربة مصر الرائدة عبر "بنك المعرفة"

    الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

    كتبت- ياسمين محمد:

    استقبل الدكتور، طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الخميس، وفد مبادارات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وسفير دولة الإمارات المهندس جمعة مبارك الجنيبي، في إطار الاتفاق المبرم بين مصر والإمارات والسعودية ضمن فعاليات "قمة المعرفة" التي أقيم أوائل ديسمبر الماضي؛ لتدشين تحالفًا لتنفيذ أكبر مكتبة رقمية معرفية في العالم.

    واستعرض شوقي، أمام الوفد تجربة مصر الرائدة في تحديث عملية التعلم، من خلال بنك المعرفة الذي يحتوي على بوابتين رئيسيتين تنقسم كل منهما إلى العديد من البوابات الفرعية، وتشكل مجتمعة إحدى أكبر المكتبات الرقمية ومراكز المعرفة الإلكترونية في العالم.

    كما استعرض الوفد مبادرة "مدرسة" الإلكترونية، أمام وزير التربية والتعليم، التي دشنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم، خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي تحتوي على دروس تعليمية في مواد العلوم والرياضيات، وتقوم على ترجمة مجموعة منتقاه من المناهج والمساقات التعليمية في العالم إلى اللغة العربية وإتاحتها للطلاب عبر الانترنت.

    طارق شوقي مبادارات محمد بن راشد آل مكتوم الإمارات جمعة مبارك الجنيبي قمة المعرفة

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