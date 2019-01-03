"الأعلى للإعلام" يعلن إعادة فتح باب التراخيص للمواقع الالكترونية

كتب- مصطفى علي:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، إعادة فتح باب التراخيص للمواقع الالكترونية مجددًا طوال شهر يناير كفرصة أخيرة لترخيص المواقع الإلكترونية.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تلقى طلبات تراخيص المواقع الإلكترونية منها 113 موقع دفعت الرسوم المقررة قانونًا للحصول على التراخيص، ما بين: "إخباري، صحفي، ديني، ترفيهي، علمي، إعلاني".

يذكر أن المجلس بدأ تلقي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية في 21 أكتوبر الماضي وحتى الآن تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذي منح المجلس حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، لأول مرة في مصر.

وتضمنت المواقع التي تقدمت بطلبات الترخيص: "إخباري متنوع: 47، إخباري رياضي: 7، إخباري اقتصادي: 17، إخباري فني:2، إخباري طبي:1

صحفي تحريري:23، ديني معرفي: 2، ترفيهي منوعات:1، إعلاني: 4، خبري لأهالي ومراكز مناطق محددة : 2، علمي معرفي: 6، إخباري زراعي :1".