بيان عاجل لرئيس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة الانفجار السكاني

كتب- أحمد علي:

حذر سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، من استمرار الأنفجار السكاني، مؤكدا أن استمرار معدلات الزيادة السكانية يؤدي إلى عواقب وخيمة ولن يجعل الشعب المصري يجني ثمار نجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادي والإنجازات التاريخية التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر وشعبها.

وقال "حساسين"، في بيان عاجل، قدمه للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن التمادي في إنجاب الأطفال بشكل مبالغ فيه دون وضع حد معين من قبل الأسر، يضع مصر أمام مشكلات كبيرة؛ لأن الزيادة السكانية بالشكل المفزع الحالي تلتهم كل جهود التنمية والنجاحات التي حققتها الدولة.

وتساءل "حساسين" عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من غول الانفجار السكاني.