"الكهرباء" تعلن مد فترة استكمال تركيب العدادات الكودية

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد فترة استكمال تركيب العدادات الكودية حتى نهاية فبرير المقبل؛ للتيسير على المواطنين وتحصيل حق الدولة من استهلاك التيار للعقارات المخالفة والعشوائية.

وخاطب المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية وتضمن الخطاب على أن يكون يوم ٣١ يناير الجاري آخر يوم لاستكمال إجراءات تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة أو العشوائية، مشيرا إلى تحديد ٢٨ فبراير كآخر موعد لتسديد قيمة المقايسات الخاصة بتركيب العدادات الكودية.

وأوضح "عسران"، في تصريحات صحفية، الخميس، أن الأمر ينطبق على من تقدم بطلب لتوصيل عداد كهرباء لعقار مخالف قبل يوم 30 يونيو الماضي، ولم يستكمل الطلب أو لم ينتهِ من تسليم غرفة المحول بالنسبة للعقارات الكبيرة التي تتطلب غرفة محول.

وقال إنه بعد قرار مجلس الوزراء الخاص بإيقاف تركيب العدادات لن تقبل أي شركة توزيع كهرباء طلبات جديدة خاصة بعقارات مخالفة إلا بقرار جديد من مجلس الوزراء.