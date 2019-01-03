برلماني: نجاح "حياة كريمة" متوقف على تفاعل المؤسسات الاقتصادية

كتب- أحمد علي:

ثمن طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، جهود الرئيس السيسي لتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين، من خلال عدد من المبادرات، آخرها مبادرة "حياة كريمة" لفئات المجتمع الأكثر احتياجًا خلال عام 2019.

وأوضح متولي، في بيان، الخميس، ضرورة تفاعل المؤسسات الاقتصادية وكل المصريين بشكل فعال مع المبادرة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تعزيز أواصر التعاون والمسئولية المجتمعية لرجال الأعمال تجاه المحتاجين.

وقال إن تفعيل المبادرة يبدأ من تحديد المناطق الأكثر فقرا، خاصة في القرى وتحديد التحديات التي تقابل تلك المناطق والفئات الأكثر احتياجا بها، ثم بدء التنسيق مع الجهات المختلفة لتنفيذ أغراض المبادرة.