توقيع بروتوكول تعاون بين الطيران المدني والشباب والرياضة

كتب- طه عبيد:

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تقديم كل الدعم المطلوب للأنشطة الرياضية بوزارة الطيران المدني، مشيدًا، بالبنبية التحتية لنادي إيروسبورت من ملاعب وصالات اللياقة البدنية ومركز الابتكارات والمركز الاجتماعي والمكتبة وخاصة صالة البلياردو والملعب الأوليمبي للسباحة.

جاء ذلك عقب جولة تفقدية مع الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني لمنشآت وملاعب نادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني.

ووقع الوزيران على توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين، لتقديم خدمات السفر والتسهيلات للفرق الرياضية المصرية للسفر على الشركة الوطنية مصر للطيران، وكذلك التعاون في الأنشطة الرياضية والاجتماعية .

وقدم الفريق يونس المصري، درع الطيران المدني للدكتور أشرف صبحي، وكذلك هدية تذكارية عبارة عن نموذج لطائرة الأحلام Dreamliner من طراز B787-900 التي تنضم 6 طائرات منها لأسطول مصرللطيران بداية من شهر مارس المقبل.