وزيرة الهجرة تؤكد حرص الدولة على توفير حياة كريمة لأبنائها

القاهرة- أ ش أ:

أعربت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عن حرص الدولة على توفير حياة كريمة لأبنائها سواء في الداخل أو الخارج.

وقالت وزيرة الهجرة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه في إطار مبادرة الرئيس "حياة كريمة" تم التشديد على تكثيف العمل في المحافظات الأكثر احتياجاً والعمل على توعية الشباب وتدريبهم على ريادة الأعمال، لافتة النظر إلى أنه تم تدريب 1000 شاب مهنياً وتوعيتهم حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وريادة الأعمال .

وقد وجهت السفيرة نبيلة ، بتكثيف العمل في المحافظات الأكثر احتياجاً والعمل على توعية الشباب في هذه المناطق من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتدريبهم على ريادة الأعمال؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإطلاقه لمبادرة "حياة كريمة" لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً خلال عام 2019 .

وأكدت مكرم أنه تم عقد العديد من برامج التوعية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعديد من الجمعيات الأهلية بمحافظة أسيوط مركز أبنوب، كما تم تدريب 1000 شاب مهنياً وتوعيتهم من مخاطر الهجرة غير الشرعية والتدريب على ريادة الأعمال في محافظات "أسوان – الفيوم – كفر الشيخ – البحيرة – سوهاج – المنيا - دمياط "، وذلك بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية على مهن (أعمال الخياطة، أعمال مشغولات الجلد الطبيعي، الكهرباء والتبريد والتكييف، أعمال منتجات الألبان، النقاشة والمحارة، المشغولات اليدوية، أعمال السباكة).

وكشفت الوزيرة النقاب عن أنه يتم حالياً التنسيق مع وزارة التخطيط نحو تنفيذ العديد من برامج التنمية المجتمعية وتوعية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية في المحافظات التي تشهد أكبر تصديراً للهجرة غير الشرعية.

من جانبه، أوضح مدير عام إدارة الهجرة غير الشرعية وائل فراج أن وزارة الهجرة تبنت برنامجاً يهدف إلى اعتماد مدربين لتوعية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية في محافظات جمهورية مصر العربية بدءا بالمحافظات الأكثر تصديراً لها، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية باعتباره أحد المراكز المتخصصة.

وأضاف أن الوزارة اعتمدت 494 مدرباً في محافظات "القاهرة - الجيزة أسيوط - كفر الشيخ – البحيرة – سوهاج - الإسماعيلية - المنوفية - الغربية "، من ممثلي وزارات "الشباب والرياضة - التضامن الاجتماعي – التربية والتعليم والتعليم الفني – الثقافة – الأوقاف المصرية - الكنيسة المصرية"، لإعداد فريق توعية قادر على مخاطبة الشباب من أبناء المحافظة التابعين لهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم اعتماد مدربين للتوعية في محافظات "الأقصر – مطروح – قنا – المنيا – بني سويف - بورسعيد – السويس – البحر الأحمر" ضمن خطة الوزارة للعام المالي 2018 / 2019.

وأوضح فراج أنه ومع تزايد سعي الأطفال نحو الهجرة، فقد وضعت وزارة الهجرة ضمن أولوياتها الملحة ضرورة توعية الأم والطفل من مخاطر الهجرة غير الشرعية، فعلى سبيل المثال، قامت الوزارة بتوعية 1800 أم وطفل في قرى بمحافظة أسيوط، ويتم التنسيق لتكرار التجربة في محافظات أخرى.

وبخصوص مدارس التعليم الفني، لفت فراج إلى أنه تم إعداد برامج لتوعية المسئولين وتثقيفهم عن التعليم الفني، لما له من دور بارز باعتباره أداة التنمية وإحدى سبل الحد من هجرة القُصّر ومساعدتهم على التعرف على سبل الهجرة الآمنة والتدريب المهني والعمل المجتمعي.

وفي ذلك السياق، أكد وائل فراج أنه تم توعية وإرشاد 182 من مُدرسي التعليم الفني في محافظتي "القاهرة والإسماعيلية" حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وكيفية مواجهة أفكار الشباب حول تلك الظاهرة ومساعدتهم لإيجاد بدائل آمنة والتعريف بها.