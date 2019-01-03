"البيئة": المجتمع المدني شريك أساسي في منظومة إدارة المخلفات

القاهرة- أ ش أ:

قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، إن المجتمع المدني بكافة أطيافه يعد شريكا أساسيا في منظومة إدارة المخلفات وشريكا للدولة في التنمية .

جاء ذلك خلال الحوار المجتمعي الذي عقدته وزارة البيئة اليوم الخميس، بمقر الوزارة ببيت القاهرة التعليمي، بحضور العديد من ممثلى المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية وشباب الجامعات في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لأهمية عقد حوار مجتمعي مع الشباب والجمعيات الأهلية حول منظومة المخلفات.

وقالت ناهد إن تلك الحوارات المجتمعية نهدف من خلالها إلى جعل المواطن يشعر بتحسن خدمة النظافة على مستوى المحافظات وذلك بالتركيز على أهمية المشاركة الشعبية والمجتمعية من كافة فئات المجتمع خاصة الشباب، والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للنهوض بها وإنجاحها.

وأضافت ناهد أن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات تعتمد بشكل أساسي على القطاع الخاص لذلك حرصنا على وضع حوافز له .

وحول دور المجتمع المدني في منظومة المخلفات، أكد الدكتور حسين أباظة مستشار وزيرة البيئة للتنمية المستدامة أن المجتمع المدني له دور هام في التوعية وبناء القدرات وإعداد كوادر عن طريق القيام بدورات تدريبية في مجال إدارة المخلفات والمشاركة في صياغة السياسات والبرامج الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات والمشاركة في تنفيذ بعض المشروعات الميدانية في بعض المواقع خاصة عمليات الفرز والجمع وعمليات التدوير بحيث تخلق فرص عمل للشباب.

كما أكد أباظة أن التنسيق بصفة عامة بين كافة القطاعات والوزارات وتكاتف الجهود يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في مصر.

وقال الدكتور حازم الظنان، عضوالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات، إنه من المستهدف الانتهاء من تجهيز البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة لمحافظات كفر الشيخ والغربية وأسيوط وقنا خلال الفترة القادمة.. مشيرا إلى أن المشاركة المجتمعية ودور المجتمع المدني من أهم عوامل التصدي لمنظومة المخلفات ، وأن تلك الجمعيات تعد ركنا أساسيا لمعاونة المحافظات والمحليات في إدارة منظومة المخلفات وآليات التدوير والجمع وتوفير المدافن الصحية.