الإبراشي لمصراوي: كاميليا السادات دافعت عن مبادئ أبيها

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كتب- أسامة عبدالكريم:

تصوير- إسلام فاروق:

قدم الإعلامي وائل الإبراشي العزاء لأسرة الراحلة كامليا السادات التي وافتها المنية مساء أمس.

وقال الإبراشي، لمصراوي، الخميس، إن كامليا السادات كانت سيدة عظيمة ودافعت عن مبادئ أبيها في نشر السلام وسافرت إلى أمريكا لإكمال دراستها عن السلام، موضحا أن الرئيس الراحل أنور السادات لم يترك ثروة لأبنائه بل ترك لهم قيمًا ومبادئًا وأخلاقًا.

كان العشرات أدوا صلاة الجنازة على الراحلة كامليا السادات، بمسجد المصطفى بصلاح سالم، عقب صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر.

وتوفيت مساء أمس كاميليا السادات نجلة الرئيس الراحل أنور السادات عن عمر يناهز 70 عامًا إثر تعرضها لأزمة صحية اليوم في منزلها بالمعادي

وكان جثمان الراحلة كامليا السادات، نجلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وصل منذ قليل، إلى مسجد المصطفى بصلاح سالم.

ووصل عدد من أسرة الراحلة كامليا السادات، نجلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، منذ قليل، وصل إلى مسجد المصطفى بصلاح سالم.

وقال الدكتور عفت السادات، عم الراحلة، إن الأسرة قررت اختيار مسجد المصطفى لأداء صلاة الجنازة؛ نظرا لقربه من مقابر العائلة بأرض الجولف.

وأضاف السادات، أن موعد العزاء لم يتحدد بعد، وفي انتظار عودة نجلتها إقبال من أمريكا، والتي ستصل مساء اليوم.

وكان من بين الحضور محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اللواء جلال السادات ابن عم الراحلة، والدكتور عفت السادات عم الراحلة، والعمدة طارق ماضي عمدة قرية ميت أبوالكوم، ابن خال الراحلة، وعدد من أسرتها بالمنوفية.