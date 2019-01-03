إطلاق مؤسسة "إنسان فيلمز" لإنتاج الأفلام الوثائقية

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور أحمد كامل، المستشار الاعلامي لمؤسسة "إنسان فيلمز" لإنتاج الأفلام الوثائقية، إطلاق المؤسسة بشكل رسمي.

وبدأ مؤتمر مؤسسة "إنسان فيلمز - Ensan films" لإنتاج الأفلام الوثائقية، والذي يطلق فيه الصحفيان يوسف الحسيني ومحمد فهمي أول فيلم استقصائي يكشف عن مخططات دولة قطر التي تم إحباطها لاستهداف واختراق اكثرمن ١٢٠٠بريد إلكتروني لشخصيات عامة.

ويعرض فهمي والحسيني خلال المؤتمر الصحفي جزءًا من البحث الذي اعتمدوا عليه في فيلمهم الأول، للكشف عن فشل المرتزقة من القراصنة والإرهابيين الإلكترونيين الذين كلفوا من قبل قطر باستهداف واختراق اكثر من ١٢٠٠ بريد إلكتروني لشخصيات عامة، ورؤساء دول ودبلوماسيين، وفنانين، ورجال أعمال، ورياضيين من دول عربية وغربية.

كما سيشارك في المؤتمر المحامي الامريكي "لي ولوسكي"، الذي عمل مع ثلاثة رؤساء أمريكيين قبل أن يكرمه الرئيس أوباما ويمنحه رتبة سفير في عام ٢٠١٦.

ويكشف المؤتمر لأول مرة عن بعض أسماء الشخصيات التى تم استهدافهم وعن جميع اسماء لاعبي كرة القدم المصريين الذين حاول الإرهابيين الإلكترونيين استهدافهم.

كما سيتم عرض مفصل للتقنيات التى اسخدمها القراصنة المأجورون وأسماء بعض الشخصيات القطرية والأجنبية الذين اشتركوا في التخطيط لهذه الجريمة.

ومن المقرر إطلاق عريضة الكترونية لجمع التوقيعات من حول العالم للتنديد بهذه الجريمة الإرهابية الإلكترونية والمطالبة بمحاسبة المسئولين القطريين وحلفائهم الذين شاركوا في سرقة المعلومات وخرق الخصوصيات والابتزاز الذي يعتبر خرقاً للقوانين الدولية ويعد ارهابا إلكترونياً، وذلك تمهيداً لتقديم هذه العريضة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الجنائية الدولية.