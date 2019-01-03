وصول راوية السادات إلى مسجد المصطفى بصلاح سالم

كتب- أسامة عبدالكريم:

وصلت منذ قليل، راوية السادات، شقيقة الراحلة كامليا السادات، إلى مسجد المصطفى بصلاح سالم، لأداء صلاة الجنازة على شقيقتها.

كما حضر الإعلامي وائل الإبراشي لتقديم واجب العزاء.

كان جثمان الراحلة كامليا السادات، نجلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وصل منذ قليل، إلى مسجد المصطفى بصلاح سالم.

ووصل عدد من أسرة الراحلة كامليا السادات، نجلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، منذ قليل، وصل إلى مسجد المصطفى بصلاح سالم.

وقال الدكتور عفت السادات، عم الراحلة، إن الأسرة قررت اختيار مسجد المصطفى لأداء صلاة الجنازة؛ نظرا لقربه من مقابر العائلة بأرض الجولف.

وأضاف السادات، أن موعد العزاء لم يتحدد بعد، وفي انتظار عودة نجلتها إقبال من أمريكا، والتي ستصل مساء اليوم.

وكان من بين الحضور محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اللواء جلال السادات ابن عم الراحلة، والدكتور عفت السادات عم الراحلة، والعمدة طارق ماضي عمدة قرية ميت أبوالكوم، ابن خال الراحلة، وعدد من أسرتها بالمنوفية.