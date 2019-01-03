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    حملة لمنع تحويل الوحدات السكنية لتجارية وإزالة الأدوار المخالفة بـ6 أكتوبر

    12:00 م الخميس 03 يناير 2019
    حملة لمنع تحويل الوحدات السكنية لتجارية وإزالة الأدوار المخالفة بـ6 أكتوبر

    صورة أرشيفية

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أعلن المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تنفيذ 25 قرار غلق بوحدات سكنية مخالفة تم تحويلها من نشاط سكني إلى تجاري، بمنطقة أبوالوفا بجنوب الأحياء السكنية، في إطار جهود جهاز المدينة لمنع تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة أخرى.

    وأوضح المهندس علاء منيع في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبق وأكد أنه لا تحويل للوحدات السكنية إلى تجارية وإدارية بالمدن الجديدة، مؤكدا التنسيق مع الجهات المختصة، وأجهزة الشرطة، لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقا للوائح والقوانين .

    وقال المهندس خالد سرور، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر إنه تم أيضاً خلال الحملة الموسعة التى نفذها جهاز المدينة، إزالة الأدوار المخالفة بالمنطقة السياحية الرابعة، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والعشوائيات على المحاور. 

    الوحدات السكنية الأدوار المخالفة علاء منيع الأحياء السكنية تصريحات صحفية

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