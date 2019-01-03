"النقل": تشغيل محطة المرج الجديدة الفصل الدراسي الثاني

كتب- أحمد نجيب:

أجرت لجنة مشتركة من وزارة النقل ومحافظة القاهرة برئاسة الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل، والمهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة تفقدية بمحطة المرج الجديدة والمنطقة المحيطة بها للوقوف على الوضع الحالي ومناقشة طرق وآلية تنفيذ عملية تطوير المنطقة المحيطة بالمحطة.

وأوضح بيان للوزارة اليوم الخميس، أن ذلك يأتي بناء على التكليفات الصادرة عن اجتماع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لوضع خطة عمل للتنسيق بين الجانبين لإعادة تطوير المنطقة المحيطة بمحطة المرج الجديدة على الخط الأول لمترو الأنفاق؛ للتكامل مع التطوير الذي تنفذه وزارة النقل في المحطة، ودراسة المقترح الخاص بإنشاء كوبري مشاة يربط محطة المرج الجديدة لمترو الانفاق مع محطة 23 يوليو للسكك الحديدية على خط شبين القناطر لتحقيق سيولة مرورية بالمنطقة ، وتحقيق سهولة التنقل للركاب بين محطتي المترو والسكك الحديدية.

بعدها تفقد الدكتور عمرو شعت أعمال ازدواج المسافة بين محطتي المرج والمرج الجديدة بطول 1.3 كم للاطمئنان على معدلات التنفيذ، في ظل توجيهات الدكتور هشام عرفات وزير النقل بضرورة أن يتم اسئناف مرور القطارات في هذه المسافة بعد إتمام الازدواج مع بداية الفصل الدراسي الثاني، ليكون تشغيل الخط الأول من حلوان إلى المرج الجديدة؛ تيسيرا على الركاب والطلبة.

ويؤدي تنفيذ الازدواج إلى تخفيض زمن التقاطر من 10 دقائق في المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة إلى 3.5 دقيقة، كما سيساهم في الوصول بزمن الرحلة من حلوان إلى المرج الجديدة إلى الزمن القياسي وهو 75 دقيقة، وامتصاص الكثافة العالية للركاب بأرصفة محطات الخط الأول خاصة محطتي المرج والمرج الجديدة، والتي تعاني من كثافة الركاب.

يذكر أن تكلفة أعمال ازدواج المسافة بين محطتي المرج والمرج الجديدة و تطوير محطة المرج الجديدة تصل إلى 600 مليون جنيه، وتعد أحد أركان خطة تطوير الخط الأول للمترو للارتفاع بمستوى الخدمة المقدمة للركاب.