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    الإفتاء: الدين لا يمنع اقتباس فكرة من غير المسلمين- فيديو

    10:45 ص الخميس 03 يناير 2019
    الإفتاء: الدين لا يمنع اقتباس فكرة من غير المسلمين- فيديو

    دار الإفتاء المصرية

    كتب - محمود مصطفى:

    أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن الديمقراطية في البلاد الإسلامية، نظام للحكم يجسد مبادئ الإسلام السياسية في اختيار الحاكم، وإقرار الشورى، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، والمسؤولية الرقابية ولا تجعل ثوابت الأمة من عقائد وأعراف محلًّا للإلغاء والنقاش.

    وأوضحت الدار في فيديو "جرافيك موشن" أصدرته وحدة الرسوم المتحركة، الخميس، أن التيارات المشددة تنظر إلى النظم الديمقراطية على أنها تخالف مبادئ الإسلام، وتبرر تلك التيارات المتعصبة رؤيتها المغلوطة بأن الديمقراطية يكون الحكم فيها للشعب وليس لله وأن هذا النظام مقتبس من الفكر الغربي.

    وأوضحت الدار، أن الحقيقة هي أن الإسلام لا يمنع اقتباس فكرة نظرية أو حل عملي من غير المسلمين، فقد اقتبس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نظام الدواوين من الفرس.

    لينك الفيديو

    دار الإفتاء المصرية البلاد الإسلامية مبادئ الإسلام التيارات المتعصبة

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