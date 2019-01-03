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    إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري وانتظام الحركة بموانئ البحر الأحمر

    10:43 ص الخميس 03 يناير 2019
    إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري وانتظام الحركة بموانئ البحر الأحمر

    ميناء شرم الشيخ البحري

    كتب- أحمد نجيب:

    أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس؛ بعد تحسن الأحوال الجوية و استقرار الرياح وجرى استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

    وأوضحت الهيئة في بيان لها، انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بالموانئ الست والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

    ميناء شرم الشيخ البحري موانئ البحر الأحمر جنوب سيناء الحركة الملاحية

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