إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري وانتظام الحركة بموانئ البحر الأحمر
10:43 ص الخميس 03 يناير 2019
كتب- أحمد نجيب:
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس؛ بعد تحسن الأحوال الجوية و استقرار الرياح وجرى استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بالموانئ الست والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
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