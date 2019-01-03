إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري وانتظام الحركة بموانئ البحر الأحمر

كتب- أحمد نجيب:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس؛ بعد تحسن الأحوال الجوية و استقرار الرياح وجرى استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بالموانئ الست والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء.