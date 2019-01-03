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    تعرّف على جهود لجنة تقنين أوضاع الكنائس -إنفوجرافيك​

    08:57 ص الخميس 03 يناير 2019
    تعرّف على جهود لجنة تقنين أوضاع الكنائس -إنفوجرافيك​

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب - ​محمد غايات:

    أعلنت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ بدء عملها على الموافقة على تقنين أوضاع 627 كنيسة ومبنى بشرط استيفاء اشتراطات السلامة الإنشائية واستيداء حق الدولة.

    ويستعرض "مصراوي"، في الأنفوجرافيك التالي، جهود لجنة تقنين أوضاع الكنائس.

     

    مصطفى مدبولي تقنين أوضاع الكنائس أنفوجرافيك مجلس الوزراء

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