مبادرة "حياة كريمة" في صدر عناوين صحف اليوم

القاهرة - (أ ش أ):

تصدرت مبادرة "حياة كريمة" لرعاية الفئات الأكثر احتياجا والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، كما أبرزت الصحف لقاء الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التعليم العالي والبترول، بالإضافة إلى عدد من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس يطلق مبادرة حياة كريمة لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أطلق مبادرة وطنية جديدة تحت رعايته المباشرة بعنوان "حياة كريمة"، تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم خلال العام الحالي.

ودعا الرئيس ـ عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" ـ جميع مؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، إلى توحيد الجهود بينهما لاستنهاض عزيمة المصريين لإنجاح تلك المبادرة الوطنية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس وجه التحية إلى الشعب المصري، ووصفه بـ"البطل الحقيقي"، مشيدًا بتضحياته وتحمله كلفة الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المصري، من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصادرمطلعة، قولها "إن المبادرة بها شق للرعاية الصحية، يشمل تقديم خدمات طبية وعمليات جراحية. وتتضمن تنمية القرى الأكثر احتياجًا، طبقًا لخريطة الفقر، وصرف أجهزة تعويضية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى هذه القرى والمناطق، كما ستسهم في زواج اليتيمات".

وفى تحرك سريع من وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ المبادرة، تعقد الوزيرة غادة والى اجتماعا لمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالوزارة لتنسيق الجهود فيما بينها، ويستعرض الاجتماع بيانات أكثر من ٣٢ مليون مواطن لتغطية احتياجاتهم المادية والصحية والتعليمية والتشغيل.

وفى إطار دعم المبادرة، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة مستمرة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من أجل توفير الموارد الحقيقية واللازمة لتحسين معيشة المواطنين وخفض معدلات البطالة من خلال توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا، إلى جانب خفض معدلات الفقر إلى 25% بنهاية البرنامج وعجز الموازنة العامة إلى 5% والعجز التجارى إلى 7٫7% والدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالي.

وفي متابعتها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة ما تم إنجازه خلال العام الماضي في مجال توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، في ضوء توصيل الغاز الطبيعي إلي أكثر من 70 منطقة جديدة بمختلف المحافظات يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة، ومنها مشروع الأسمرات 1 و 2 و 3، ومشروع أهالينا والمحروسة 1 و 2، والعديد من القري بمحافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والمنيا وأسوان وسوهاج وقنا.

وشدد الرئيس السيسي في هذا الإطار على ضرورة تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، والتوسع في توصيل الغاز للمنازل خاصة في محافظات الصعيد والمناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي امس مع د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الاجتماع شهد متابعة عدد من المشروعات في قطاع البترول، ومنها خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمدن الجديدة، ومشروعات التكرير والبتروكيماويات والتكسير الهيدروجيني، فضلاً عن خطة التنقيب والبحث والاكتشافات الجديدة في مجال البترول والغاز الطبيعي.

كما وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروعات التكرير والتكسير الهيدروجيني، بهدف تقليل الفجوة بين الاستيراد والاستهلاك وتوفير المنتجات البترولية من خلال معامل التكرير المحلية، وإضافة مشروعات جديدة للتكرير ووحدات إنتاجية في عدد من المحافظات وخاصة في المدن الجديدة، وتعظيم القيمة المضافة للخامات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض لتوفير العملات الأجنبية.

وأضاف المتحدث أن الرئيس وجه كذلك بمواصلة العمل في أنشطة البحث والاستكشاف، وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلي لموارد مصر من الثروة البترولية.

وذكر السفير بسام راضي أن وزير البترول عرض خلال الاجتماع تطورات تنفيذ مشروع مجمع التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة، والذي يهدف إلي إنتاج منتجات بتروكيماوية متخصصة ذات قيمة مضافة تنتج لأول مرة في مصر بدلاً من الاستيراد من الخارج، فضلاً عن إقامة صناعات تكميلية صغيرة ومتوسطة، وتوفير حوالي 20 ألف فرصة عمل خلال فترة إنشاء المشروع، ونحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بعد تشغيله.

كما عرض وزير البترول تطورات تنفيذ مشروعَي مجمع التكسير الهيدروجيني بأسيوط، ومجمع التكسير الهيدروجيني وإنتاج البنزين بالسويس، اللذين يهدفان لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة لتأمين احتياجات السوق المحلي والحد من الفجوة الاستيرادية، للمساهمة في جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشامل.

وفي متابعتها أيضا لنشاط الرئيس السيسي، ذكرت "الأخبار" أن الرئيس وجه أيضا بإجراء مراجعة شاملة لأولويات البحث العلمي، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة، لا سيما عن طريق ربطه باحتياجات المجتمع للإسهام في حل التحديات القائمة، وصياغة خطط للتكيف مع التحديات الناتجة عن التكنولوجيا البازغة علي سوق العمل.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي قوله إن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار عرض خلال الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها حتي الآن لإنشاء جامعات جديدة، بالشراكة مع أفضل الجامعات علي مستوي العالم، وكذا الدراسات المالية ذات الصلة والجدوي الاستثمارية من إنشاء تلك الجامعات، فضلاً عن هياكل حوكمتها الأكاديمية والإدارية، مثل مجمع الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكلٍ من الجامعة المصرية اليابانية وجامعات الجلالة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.

كما تم استعراض الموقف الإنشائي للأكاديمية العليا للعلوم بالجلالة، والتي ستتكون من مراكز للتميز البحثي وكلية للدراسات العليا ووادي التكنولوجيا، والتي تهدف إلي الارتقاء بالمستوي المعرفي للطلاب وتوطين الصناعات المتقدمة بالدولة وخدمة استراتيجيتها التنموية عن طريق التركيز علي الأبحاث التطبيقية التي يمكن تحويلها إلي نماذج صناعية.

كما ألقي د. خالد عبد الغفار الضوء علي التطور الذي طرأ علي موقع عدد من الجامعات المصرية في التصنيف الدولي للجامعات، والذي يعد مؤشراً إيجابياً لسمعتها العلمية، ويعتبر ثمرة جهود الدولة للنهوض بمخرجات الأبحاث والمستوي الأكاديمي للجامعات والمراكز البحثية من خلال رعاية المبتكرين وشباب الباحثين وتعظيم حجم ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة في الدوريات والموسوعات العلمية الدولية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلي تطورات مبادرة إنشاء منصة المليون مبرمج في إطار بناء قدرات الجهاز الإداري بالدولة، من خلال تأهيل وتدريب شباب الخريجين علي أحدث التقنيات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وكذا إقامة مجمعات تكنولوجية داخل الجامعات الإقليمية.

وأضاف السفير بسام راضي أنه في إطار حرص الدولة علي تحقيق طفرة نوعية في مسار التعليم الفني والمهني ليتواكب مع احتياجات سوق العمل، فقد تمت مناقشة آخر تطورات إنشاء الجامعات التكنولوجية بعدد من المحافظات، فضلاً عن مبادرة "صنايعية مصر"‬ التي تمثل تعزيزاً للدور الأصيل للجامعات والمعاهد الفنية في خدمة وتنمية المجتمع، من خلال رفع تنافسية الأيدي العاملة المصرية وخلق فرص عمل جديدة وتوطين الصناعة المحلية.

وفي الشأن المحلي، وعودة إلى صحيفة "الأهرام" وتحت عنوان "شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية ووزير الأوقاف يهنئون البابا والأقباط بعيد الميلاد" ، قالت إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب توجه، صباح امس، على رأس وفد أزهرى رفيع المستوي، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وأوضحت الصحيفة أن الوفد ضم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية، والدكتور صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء، والدكتور محيي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والشيخ صبري يس وكيل أول وزارة الأوقاف، والدكتورة نهلة الصعيدي وكيل كلية الدراسات الإعلامية والسيد دغش محمد رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر.

وأعرب الإمام الأكبر عن خالص تهانيه لقداسة البابا تواضروس وجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قدم التهنئة بمناسبة المقر الجديد للكاتدرائية في العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن مشاعر التراحم والود، والزيارات المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين، نابعة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يفرض على المسلم أن يتواصل مع أخيه في الوطن.

وفى كلمته رحب البابا بفضيلة الإمام وفضيلة المفتى ووزير الأوقاف وكل الضيوف، وقال باسم الكنيسة ومجمعها المقدس والهيئات الكنسية وكل الآباء نقدم لكم الشكر ونصلى أن يعطينا الله الروح الطيبة من قلوبنا لنقدمها لكل أحد.

وعن الاجتماع الأسبوعي للحكومة ذكرت صحيفة "الجمهورية" في عددها الأسبوعي، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أشاد بمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي. وكلف الحكومة بالبدء في تفعيل المبادرة فوراً في صورة محاور عمل بما يساهم في الارتقاء بالخدمات اليومية للمواطنين الأكثر احتياجاً خاصة في القري.

وأوضحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع : أنها ستجتمع اليوم مع أكبر 10 جمعيات أهلية لتنسيق الجهود للتطبيق الفوري للمبادرة. وأشارت إلي أنها ستشمل اليتيمات وذوي الإعاقة وفئات مختلفة من المواطنين.. وأكدت أن المبادرة رسالة تحية من الرئيس للمواطن المصري لتوفير فرص عمل وحياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً.

وأشارت الصحيفة إلي أن المجلس وافق ، خلال اجتماعه أمس، علي توفيق أوضاع 38 كنيسة و42 مبني خدمياً. وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة علي توفيق أوضاعها حتي الآن. 627 كنيسة ومبني.

وأشار د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - خلال الاجتماع - إلي أن المبادرة ستكون موضوع خطبة الجمعة القادمة في جميع المساجد بما يشجع المبادرات المجتمعية لتحقيق الشراكة إلي جانب الدولة ، كما أشار إلي قيام الوزارة بالشراكة مع وزارتي الإنتاج الحربي والري بتدشين مشروع لتعميم تركيب حنفيات موفرة بالمساجد، مؤكدا أنه لن يتم إصدار تراخيص لبناء مساجد جديدة إلا بعد التعهد بتركيب هذه الحنفيات.

وفي تناولها للشأن المحلي أيضا ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، أصدر قراراً بإعادة تشكيل المجالس التصديرية، وتضمن القرار تخفيض عددها من 16 إلي 12 مجلسا، حيث تم دمج 3 مجالس خاصة بالصناعات النسجية في مجلس واحد كما تم دمج المجلس التصديري للصناعات المعدنية مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات بالإضافة إلي دمج المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق مع المجلس التصديري للكتب والمصنفات الفنية، فضلاً عن تفعيل المجلس التصديري للاستثمار العقاري.

وأكد الوزير، خلال اللقاء الموسع الذي عقده أمس مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية، أن القرار جاء متماشياً مع أهداف خطة الوزارة لتعزيز الصادرات المصرية والسعي لتحقيق طفرة في معدلات التصدير لمختلف القطاعات التصديرية خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن مدة عمل المجالس التصديرية - بعد إعادة تشكيلها - عام واحد. ​