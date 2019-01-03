عطل مفاجئ يتسبب في تأخير قطارات "القاهرة/ أسوان"

القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تأخر بعض قطارات الوجه القبلي، فجر اليوم الخميس، على خط "القاهرة/ السد العالي"، نتيجة عطل فني مفاجئ بجرار قطار رقم ٩٠ ركاب القاهرة/ السد العالي.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن العطل أدى إلى انبعاث دخان بالبوجي الخلفي للجرار ما بين محطتي بني مزار والمنيا.

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنه تم على الفور التنبيه بالاستعداد بجرار آخر بديل واستعد الفنيين بجرار الإمداد قبل أن تنتظم حركة القطارات على الخط.

وقدمت الهيئة اعتذارها عن تأخر بعض قطارات الوجه القبلي في المسافة بين بني مزار والمنيا نتيجة العطل.