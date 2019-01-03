"المحافظين" ينظم يناقش إشكاليات التقاضي في قانون التحرش.. اليوم

كتب - محمد نصار:

ينظم حزب المحافظين، اليوم الخميس، حلقة نقاشية عن إشكاليات التقاضي في قانون التحرش، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بميدان طلعت حرب.

وقالت لجنة المرأة بالحزب إن هذه الحلقة تأتي في إطار اهتمام أمانة المرأة بكل ما يتعلق بقضايا ومشاكل المرأة، وتلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطاباته الأخيرة، بضرورة تكاتف كل أجهزة الدولة، والأحزاب، ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض بالدولة.

يحضر الحلقة النقاشية كل من انتصار السعيد، رئيس مؤسسة القاهرة للقانون والتنمية، ونيفين عبيد، باحث في قضايا التنمية والنوع الاجتماعي وعضو مؤسسة المرأة الجديدة، ورضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، والدكتورة راندا فخر الدين، رئيس الاتحاد النوعي لحماية المرأة والطفل، وهادية عبدالفتاح، مؤسسة مبادرة "مش هنسكت ع التحرش" ونجوى إبراهيم، نائب رئيس الحزب لشئون المرأة، وداليا فكري، رئيس لجنة المرأة بالحزب، وعدد من قيادات الحزب وأعضاء لجنة المرأة والقانونين.​