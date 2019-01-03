بعد إعلان "حياة كريمة".. 6 مبادرات وطنية أطلقها السيسي

كتب- إسلام ضيف:

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، إلى إطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة؛ لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام الجديد 2019.

وكتب السيسي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أمس: "أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا.. رجالًا ونساءً.. وبرعايتي المباشرة لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019".

وفيما يلي يرصد "مصراوي" أبرز مبادرات السيسي التي كلف الحكومة بتنفيذها..

1- مبادرة المشروعات متناهية الصغر

في مارس 2017 جاء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة التضامن الاجتماعى، بإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر، تموّل من صندوق "تحيا مصر" ومن خلال بنك ناصر الاجتماعى، لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجًا.

ووفقًا هذه المبادرة جرى تخصيص 250 مليون جنيه لصالح هذه المبادرة من جانب صندوق تحيا مصر.

2- مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية:

في يوليو 2018، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية نتيجة تكدس قوائم انتظار المستشفيات بالمرضى، نجت في تحقيق معدل مرتقع في إجراء الجراحات العاجلة بالمجان، خلال فترة 6 أشهر.

وأعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء، انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة التي أجرت 78 ألف عملية جراحية في 9 تخصصات ضمن المرحلة الأولى لقوائم الانتظار بتكلفة 900 مليون جنيه.

3- مبادرة المستشفى النموذجية:

في يوليو أيضًا،ن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي للمستشفيات النموذجية بجميع المحافظات، بالتزامن مع البدء في تطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، للنهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين ويتضمن تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل المحافظات؛ للمساهمة في إحداث طفرة وتحسن ملموس في المجالات الصحية ضمن خطة الدولة لتحقيق "الإصلاح الصحي".

4- مبادرة الكشف عن 3 أمراض لطلاب المدارس

في ديسمبر الماضي، بدأت وزارتا الصحة والتعليم الكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس الحكومية والخاصة والدولية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن تستهدف المبادرة فحص 12.5 مليون طالب ابتدائي.

5- 100 مليون صحة:

في شهر أكتوبر 2018، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة 100 مليون صحة، بهدف إجراء فحوصات ومسح طبي شامل ومجاني لفيروس سي للمواطنين، واكتشاف الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والسمنة، من خلال ثلاث مراحل من المقرر لها أن تستغرق عامين.