في مئوية والدها.. ننشر آخر صور التقطت لكاميليا السادات قبل أسبوع من ​وفاتها

كتب- محمد سامي:

ينشر "مصراوي"، آخر صور لكاميليا السادات نجلة الرئيس الراحل أنور السادات قبل أسبوع من وفاتها، والتي تم التقاطها ليه مع صورة الرئيس الراحل في ذكري مئوية ميلادى.

كانت كاميليا السادات قد توفت اليوم في شقتها بالمعادي إثر تعرضها لأزمة صحية عن عمر يناهز 70 عامًا.

وقال عفت السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، في وقت سابق اليوم لمصراوي، إنه سيتم أداء صلاة الجنازة على كاميليا السادات نجلة الرئيس الراحل غدًا بمسجد عمر عبدالعزيز بمصر الجديدة وسيتم تشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة بمدينة نصر.

يذكر أن السادات، تزوج مرتين، وأنجب 7 أبناء من زوجتيه، الأولى إقبال ماضى، ابنة عمدة ميت أبوالكوم، التى تزوجها فى عام 1940، لمدة 9 سنوات وأنجب منها 3 بنات؛ رقية وراوية وكاميليا؛ ثم تزوج جيهان، التي أنجبت 4 أبناء هم: نهى ولبنى وجمال وجيهان.