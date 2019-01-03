"رفضت الجنسية الأمريكية".. 10 معلومات عن الراحلة كاميليا السادات

كتب- محمد سامي وإسلام ضيف:

توفيت مساء اليوم الأربعاء، كاميليا السادات نجلة الرئيس الراحل أنور السادات، عن عمر يناهز 70 عامًا؛ وذلك إثر تعرضها لأزمة صحية اليوم في منزلها بالمعادي.

ومن المقرر أن يُشيّع جثمان الراحلة غدًا الخميس بمقابر الأسرة بالقاهرة، حسبما قال عفت السادات شقيق الرئيس الراحل في تصريحات لمصراوي.

ويرصد مصراوي 10 معلومات عن كاميليا السادات.

- الابنة الصغرى للرئيس الراحل أنور السادات من زوجته الأولي إقبال.

- ولدت عام 1949، بعد زواج الرئيس الراحل أنور السادات من زوجته الثانية جيهان السادات.

- تزوجت مرتين الأولى من عز الدين عبدالباري ابن أحد أصدقاء والدها من قيادات الجيش، والثانية من شاب سوري يدعى نادر بايزيد، ولم تُنجب منه وتم الطلاق بأمر والدها.

- شهد على عقد زواجها الأول الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والمشير عبد الحكيم عامر.

- لديها ابنة وحيدة تدعى إقبال على اسم والدتها تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

- ألفّت مادة لتعليم السلام ودرستها في العديد من الجامعات الأمريكية، وأنشأت معهد السادات للسلام عام 1986.

- حصلت على الدكتوراه الفخرية من الجامعه العبرية.

- رفضت الحصول على الجنسية الأمريكية، وعادت لتُكمل حياتها في مصر بشقتها في حي المعادي عام 2005.

- أجرت عام 1995 جراحه خطيره في المخ بأمريكا.

- أصدرت في 1985 كتاب "أنا وأبي" بالإنجليزية، تحدثت فيه عن علاقتها بالرئيس السادات وتفاصيل علاقتها به.