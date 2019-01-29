محافظة القاهرة: إزالة المنازل المتضررة من "صخرة الدويقة"

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إزالة كافة العقارات التي يتم إجلاء السكان منها في منطقة الدويقة عقب الانتهاء من عملية الإخلاء.

وانهارت صخرة بمنطقة الدويقة اليوم الثلاثاء، دون سقوط ضحايا.

وأضاف عبدالهادي، في بيان، اليوم، أنه يجري نقل 82 أسرة من المنطقة إلى حي الأسمرات، موضحا أنه تابع صباح اليوم أعمال إخلاء عقارات بمنطقة الدويقة يخشى أن تتأثر بانهيار صخرة متشققة.​