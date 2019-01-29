بعد سقوط صخرة منشأة ناصر.. جبل المقطم لا يزال يهدد سكان الدويقة (تسلسل زمني)

كتب- محمد قاسم:

تصوير- علاء أحمد:

أنقذت العناية الإلهية، أهالي منطقة الدويقة بمنشأة ناصر شرق القاهرة، بعدما انهارت صخرة من جبل المقطم، الثلاثاء.

وعلى مدار السنوات العشر الأخيرة تعددت انهيارات الصخرات في تلك المنطقة منذ مأساة سقوط صخرة عام 2008، يستعرضها مصراوي في التقرير التالي:

يناير 2019

انهارت صخرة بمنطقة الدويقة بمنشأة ناصر شرق القاهرة، الثلاثاء، دون وقوع ضحايا، بحسب ما أعلنت وزارة التضامن.

وقال بيان لصندوق تطوير العشوائيات "إن صخرة سقطت بمنطقة محجر فوزي عليوة، وهيّ من إحدى المناطق التي سبق أن تم إخلائها وتسكينها بالأسمرات ضمن جهود الدولة لنقل المناطق الخطرة".

وأوضح الصندوق، أنه على الفور انتقلت اللجنة العلمية للموقع وأجهزة المحافظة وعلى رأسهم محافظ القاهرة خالد عبدالعال، الذي يتابع الموقف حتى الآن.

وأرجع صندوق تطوير العشوائيات، سقوط الصخرة إلى وجود تسرب صرف صحي نتيجة سوء الاستخدام.

وأعلنت وزارة التضامن نقل 82 أسرة إلى مساكن جديدة بحي الأسمرات.

يناير 2015

في فجر السبت 3 يناير 2015، سقطت صخرة قدر حجمها بـ2 طن، بعد أيام قليلة من إخلاء قوات الأمن لـ70 أسرة من سكان المنطقة، إلى مناطق مدينة بدر و6 أكتوبر.

وذكرت محافظة القاهرة في بيان آنذاك، أن التقارير العلمية الجيولوجية أكدت تعرض المنطقة للانهيار، حيث نقلت 70 أسرة وجرى تسكينهم في وحدات سكنية آمنة بمدينتى بدر و6 أكتوبر، بواسطة أتوبيسات هيئة النقل العام وسيارات نقل تابعة لهيئة النظافة، ثم سقطت الصخرة.

وانتقلت كافة الأجهزة المعنية للموقع وتبين عدم حدوث أي وفيات وإصابات نتيجة الجهود الحثيثة التى اتخذتها المحافظة لإخلاء المنطقة من المنازل تمامًا وهدمها.

سبتمبر 2008

في 6 سبتمبر 2008، انهارت أولى صخرات الدويقة على منازل عدد من السكان مما أسفر عن مقتل 31 مواطنًا وإصابة 46 آخرين.

وفي أعقاب ثورة 25 يناير 2011، اعتصم العشرات من أهالي الدويقة، أمام مبنى محافظة القاهرة، للمطالبة بسرعة تسليمهم وحدات سكنية، بدلا من مساكنهم التى انهارت فوقها صخرة الدويقة فى عام 2008.

وفي يوليو 2017، قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة فى زينهم، بإلزام الحكومة بتعويض ورثة 22 شخصا من ضحايا حادث سقوط صخرة الدويقة بمنشأة ناصر الذى وقع فى 2008، بمبلغ قدره 4 ملايين و400 ألف جنيه لهم جميعًا، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل ضحية.

وحملت الدعوى رقم 804 لسنة 2015 واختصمت رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس حى منشأة ناصر، ومدير الإسكان بالحى، وكانت تطالب بتعويض قدره 2 مليار جنيه.

وذكرت المحكمة أن محافظ القاهرة، ورئيس حى منشأة ناصر تسببوا بإهمالهم فى إحداث إصابات بذويهم أدت إلى فقدانهم حياتهما، وكان ذلك بإهمالهم حال كونهم مسئولين عن حى منشأة ناصر الذى ترتب عليه انهيار صخرة الدويقة على منازلهم.

وأشارت المحكمة إلى أنه صدرت أحكام في القضية رقم 4952 لسنة 2009 جنح منشأة ناصر، بإدانة مسؤولين وألزمتهم بدفع تعويض للمدعين.