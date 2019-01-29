نقل رئيس حي العجوزة لوظيفة إدارية: وصف المواطنين بألفاظ غير لائقة

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارًا اليوم الثلاثاء، بندب اللواء جمال إسماعيل السعيد رئيس حي العجوزة، للعمل بديوان عام محافظة القاهرة، وذلك حتى إحالته للمعاش.

وقال بيان لوزارة التنمية المحلية، إن قرار الوزير جاء لقيام رئيس الحي بالتحدث بصورة غير لائقة عن مواطني إمبابة وبولاق الدكرور، ووصفهم بألفاظ غير لائقة خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، يوم الأحد الماضي.

وكان الاجتماع مخصصًا لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من إحدى نائبات حي العجوزة بشأن انتشار المقاهي والكافيهات بدون ترخيص، والسهر حتى الخامسة صباحًا يومياً، وإحداث ضوضاء.

وانتقد نواب ما حديث رئيس الحي "غير اللائق" بشأن مواطني إمبابة وبولاق الدكرور، ومنهم النائب محمد الحسيني نائب بولاق الدكرور.

وأكد اللواء محمود شعراوي حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس الحكومة بحسن التعامل مع المواطنين والاحترام المتبادل بين قيادات الإدارة المحلية بكافة المحافظات والمواطن.

وأضاف الوزير: "هذا سلوك فردي وغير مقبول، ولن يتم السماح به في الإدارة المحلية لأن الوزارة والمحليات تعمل لخدمة المواطن في كافة المحافظات".

وأشار إلى أن ممثل وزارة التنمية المحلية في الاجتماع، قدم اعتذارًا باسم الوزارة خلال اجتماع اللجنة عن هذا الوصف.

وأضاف الوزير أنه التقى رؤساء الأحياء والمدن بمركز التنمية المحلية بسقارة أكثر من مرة، وأكد خلال اللقاء ضرورة تحسين كافة الخدمات المقدمة من المحليات إلى المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على سرعة حلها والتواصل معهم وعدم الجلوس في المكاتب والتواجد بين المواطنين.