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أول تعليق من البرلمان على انهيار صخرة بمنطقة منشأة ناصر

09:37 م الثلاثاء 29 يناير 2019
أول تعليق من البرلمان على انهيار صخرة بمنطقة منشأة ناصر

مجلس النواب

كتبت - ميرا إبراهيم:

طالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة، بإجراء حصر عاجل للعقارات المهددة بالسقوط.

وقال "الحسيني" في تصريحات لمصراوي، إن البرلمان سبق وأن طالب الحكومة بتقديم حصر بالعقارات الآيلة للسقوط؛ لوضعها في أولوية عمل مؤسسات الدولة.

يأتي ذلك في غداة انهيار صخرة بمنطقة منشأة ناصر اليوم الثلاثاء، دون سقوط ضحايا.

وأعلنت وزارة التضامن نقل 82 أسرة من منطقة منشأة ناصر إلى مساكن جديدة بالأسمرات.

وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية "أهم حاجة حياة المواطن"، موضحًا أنه يجب مصارحة المواطنين بالأمر وجدولة مواعيد نقلهم تباعا لأماكن سكنية جديدة بتلك المدن التي أنشأها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال: رئيس الدولة مهتم بملف بتحسين حياة سكان العشوائيات، ونأمل أن يتم تسكين المواطنين بنفس الوقت الذي يتم إخراجهم من مساكنهم الحالية.

مجلس النواب منشأة ناصر لجنة الإدارة المحلية محمد الحسيني البرلمان المصري

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