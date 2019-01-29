أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أزمة فنزويلا أمم أفريقيا 2019 احتجاجات السودان محمد صلاح

التضامن: تقديم الرعاية لـ 82 أسرة متضررة من انهيار صخرة منشأة ناصر

09:12 م الثلاثاء 29 يناير 2019
التضامن: تقديم الرعاية لـ 82 أسرة متضررة من انهيار صخرة منشأة ناصر

وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي

القاهرة - مصراوي:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، نقل 82 أسرة تضررت من انهيار صخرة بمنطقة منشأة ناصر، إلى منطقة الأسمرات اليوم الثلاثاء.

ووجهت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة، بحسب بيان اليوم.

كانت وزيرة التضامن تلقت تقريرا من مديرية التضامن بالقاهرة يفيد بوصول عدد الأسر المتضررة من حادث انهيار صخرة منطقة منشأة ناصر، إلى 82 أسرة.

غادة والي وزارة التضامن الاجتماعي 924395 الدويقة منشأة ناصر

الخبر التالى:

أول تعليق من البرلمان على انهيار صخرة بمنطقة منشأة ناصر
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان