صندوق "تطوير العشوائيات" يكشف تفاصيل سقوط صخرتين بمنشأة ناصر

كتب - محمد نصار:

كشف صندوق تطوير العشوائيات، تفاصيل سقوط صخرتين بمنطقة منشأة ناصر، دون سقوط ضحايا.

وقال بيان للصندوق مساء الثلاثاء: "بعد المغرب من يوم أمس، سقطت صخرة بمنطقة محجر فوزي عليوة، وهيّ من إحدى المناطق التي سبق أن تم إخلائها وتسكينها بالأسمرات ضمن جهود الدولة لنقل المناطق الخطرة".

وأوضح الصندوق، أنه على الفور انتقلت اللجنة العلمية للموقع وأجهزة المحافظة وعلى رأسهم محافظ القاهرة خالد عبدالعال، الذي يتابع الموقف حتى الآن.

وأرجع صندوق تطوير العشوائيات، سقوط الصخرة إلى وجود تسرب صرف صحي نتيجة سوء الاستخدام.

وأوضح أنه تم أخذ قرارات حاسمة بسرعة إخلاء 3 بيوت على الحافة العليا، بالإضافة إلى 12 بيتًا بالحافة السفلى بإجمالي ٨٠ أسرة، ويجري حالياً تسكين الأسر بمشروع الأسمرات.

ولفت الصندوق إلى سقوط صخرة أخرى في الثانية من ظهر اليوم دون أي إصابات.

كانت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت نقل عشرات الأسر بعد انهيار صخرة في الدويقة إلى حي الأسمرات، ووجهت مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إن الحادث لم يُسفر عن سقوط مصابين أو وفيات.

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