"عبدالعال": الدولة تنفذ المشروعات الاقتصادية لصالح الأجيال القادمة

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المشروعات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية تنفذها الدولة لصالح الأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، عددًا من قرارات رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية.

وتابع عبد العال أن اتفاقيات القروض لا تحمل الأجيال القادمة أية أعباء، وأن كل ما يتم في مصر حاليا هو لصالح الأجيال القادمة، مضيفا :"المشروعات الاقتصادية والبنية الأساسية مردودها للأجيال القادمة " .

ونوه عبد العال بحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، قائلا :"تم حل مشكلة الكهرباء. ونستعد لتصديرها . كل هذا لصالح الأجيال القادمة".