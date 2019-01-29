"المترو": تحرك آخر قطار من محطة المرج القديمة الساعة 11 مساء اليوم

القاهرة - مصراوي:

أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، أنه سيتم قيام أخر قطار من محطة المرج القديمة، الساعة 11 مساء اليوم الثلاثاء، على أن يتم تشغيل الخط الأول من محطة حلوان حتى محطة عزبة النخل كالمعتاد حتى نهاية التشغيل.

وأضح "عبد الهادي"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك بسبب أعمال ربط الشبكة الكهربائية الخاصة بازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة، والمرج القديمة.