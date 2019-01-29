انهيار صخرة بمنطقة الدويقة.. والصحة: لا مصابين (صور)

التضامن الاجتماعي تعقد الحلقة السابعة من الحوار المجتمعي لتعديل قانون

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كتب- أحمد جمعة ويوسف عفيفي:

تصوير - علاء أحمد:

انهارت صخرة بمنطقة الدويقة بمنشأة ناصر شرق القاهرة، الثلاثاء، دون وقوع ضحايا، بحسب ما أعلنت وزارة التضامن.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إن الحادث لم يُسفر عن سقوط مصابين أو وفيات.

وأعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، نقل 28 أسرة تضررت من انهيار صخرة بمنطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، إلى منطقة الأسمرات.

ووجهت والي، مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة.

وتفقدت النائبة منى جاب الله، عن دائرة منشأة ناصر والجمالية، ورئيس الحي ونائب محافظ القاهرة موقع سقوط الصخرة.