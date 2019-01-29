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"تعليم الوادي" تستعد لبدء المنظومة الجديدة بالصف الأول الثانوي

07:03 م الثلاثاء 29 يناير 2019
"تعليم الوادي" تستعد لبدء المنظومة الجديدة بالصف الأول الثانوي

ابراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظ

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن البدء في تفعيل وإنهاء إجراءات اشتراك المعلمين ببنك المعرفة الرقمي، تمهيداً لبدء منظومة التعليم الرقمي بالصف الأول الثانوي، وذلك ليكون للمحافظة السبق في تطبيق المنظومة أسوة بما تم بمنظومة الصف الأول الابتدائي.

أكد الدكتور إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عقد اجتماع مع مسئولي الإدارات التعليمية بالمحافظة والمعلمين والطلاب لعرض آليات تطبيق المنظومة الجديدة، مشيراً إلى أنه يجري حاليًا إعداد اللجان التي ستتولى توزيع أجهزة التابلت على الإدارات والمدارس والبالغ عددها 2601 جهاز.

وأضاف، أن المديرية أنهت أعمال توصيل خدمة الإنترنت لـ27 مدرسة على مستوى المحافظة مع بداية العام الدراسي، وذلك لتأهيل هذه المدارس لتطبيق منظومة التعليم الجديدة.

الصف الأول الثانوي مديرية التربية والتعليم الوادي الجديد بنك المعرفة الرقمي نظام التعليم الرقمي

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