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"البحوث الإسلامية": إصدارت معرض الكتاب تناقش قضايا المواطنة

06:58 م الثلاثاء 29 يناير 2019
"البحوث الإسلامية": إصدارت معرض الكتاب تناقش قضايا المواطنة

الدكتور محيي الدين عفيفي

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية المشرف على جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ،إن المجمع قدم ضمن إصداراته العلمية التي يشارك بها في المعرض، مجموعة من الكتب تناقش عدة قضايا مهمة كالمواطنة والتعايش المشترك، والسلام النفسي بين أبناء الوطن الواحد، واستشعار المسئولية المجتمعية.

وأضاف عفيفي - في بيان اليوم الثلاثاء - أن إصدار تلك الكتب يأتي في إطار الجهود العلمية التي يبذلها الأزهر الشريف، لترسيخ قيم المواطنة، والتعايش السلمي، وإعلاء مصلحة الوطن فوق جميع المصالح.

وأوضح الأمين العام أن هذه المجموعة من الإصدارات تكشف عن دعوة الإسلام إلى بناء العلاقات الإنسانية على أسس من الحب والبر والعدل، والتأكيد على نشر السلام العالمي في العلاقات الدولية

وأشار إلى أن الإسلام نظم العلاقات الإنسانية من خلال التأكيد على الأخوة بين جميع الناس وإن اختلفت أديانهم أو مذاهبهم أو أفكارهم، كما تبينأن الإسلام جاء لينظم قواعد العلاقات الإنسانية على الرحمة والمحبة والمساواة، والتعاون البشري، والكرامة، والتسامح، والحرية، واحترام العقيدة احتراما كاملا، وترسيخ مبدأ السلام.

محيي الدين عفيفي مجمع البحوث الإسلامية قضايا المواطنة معرض الكتاب

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