إدارة معرض الكتاب ترحب بترجمة أغنيتها الرسمية إلى الصينية

القاهرة- أ ش أ:

رحبت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب بقرار وزارة الإعلام الصينية، ترجمة الأغنية الرسمية للوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب (٢٣ يناير : ٥ فبراير"، وهي أغنية "متجمعين في القاهرة" إلى اللغة الصينية، وإذاعتها في افتتاح منتدى "الحزام والطريق" الذي ينطلق في أبريل المقبل، بحضور ٥٠ رئيس دولة.

وقال إسلام بيومي مدير المعارض بالهيئة العامة للكتاب، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذا القرار يعكس النجاح الكبير الذي حققه المعرض بفضل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي له وجهود القائمين عليه من مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية.

وأضاف أن هذا القرار يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين، والتي تشهد نموا متزايدا، في مختلف المجاﻻت في السنوات الأخيرة وخاصة في المجاﻻت الثقافية، حيث تم تخصيص 2017 عاما للثقافة المصرية الصينية، وما تبعه من إقامة العديد من الفعاليات المشتركة وتبادل الزيارات والخبرات بين مختلف الفرق الفنية والثقافية في البلدين الصديقين.

يذكر أن أغنية "متجمعين في القاهرة" من غناء الفنانة المصرية ريهام عبد الحكيم، وكلمات الشاعر والناقد الدكتور شوكت المصري وألحان الفنان حسن زكي، وتوزيع إسلام رفعت، أكورديون وائل نجار، جيتار شريف فهمي، ناي محمد عاطف.

كان معرض القاهرة الدولي للكتاب قد انطلق في دورة اليوبيل الذهبي، في ٢٣ يناير ويستمر حتى ٥ فبراير، ويستضيف المعرض "جامعة الدول العربية" ضيف شرف.​