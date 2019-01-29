السبت المقبل.. دار الأوبرا تبث مباشرة عرض "كارمن" من نيويورك على المسرح الصغير

القاهرة- أ ش أ:

تقدم دار الأوبرا المصرية بثا مباشرا لعروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية من نيويورك الساعة الثامنة مساء يوم السبت المقبل في المسرح الصغير ،لأوبرا "كارمن" للموسيقار الفرنسي العالمي جورج بيزيه.

والأوبرا قيادة المايسترو لويس لنجري وأداء الكسندرا كورزاك، كليميتين مارجاني، روبرتو الاجنا، الكسندر فينوجرادوف، وتدور حول شخصية الفتاة كارمن الغجرية الجميلة المتعالية التي تسعى لإيقاع الرجال بحبائل جمالها حيث تتودد إلى العريف خوسيه نافارو الذي عشقها لتحوله من شرطي بسيط مطيع إلى شقي خارج على القانون.

الجدير بالذكر أن أوبرا "كارمن" تعد أحد أشهر وأهم الأوبرات العالمية باعتبارها محطة فاصلة في تاريخ الأوبرا الفرنسية، كما أنها آخر أعمال بيزيه الأوبرالية الكاملة وتتميز بإيقاعها المتناغم وبلحنها الحيوي ، وعرضت أول مرة على مسرح أوبرا كوميك بـباريس في مارس 1875.​