أول صور رسمية لـ"تابلت" أولى ثانوي

كتبت- ياسمين محمد:

بدأت وزارة التربية والتعليم، تسليم أجهزة "التابلت" للمديريات التعليمية، تمهيدًا لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية والخاصة عقب العودة من إجازة نصف العام الدراسي.

ومن بين المحافظات التي تسلمت الأجهزة: الوادي الجديد، جنوب سيناء، شمال سيناء، ومرسى مطروح.

وقال مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة وضعت خطة لتوزيع أجهزة "التابلت" على المديريات تنتهي في 10 فبراير المقبل؛ بعد الانتهاء من تصميم البنية التحتية للمدارس وتوصيل ألياف "الفايبر" للمدارس، وتركيب الشبكات الداخلية، مشيرًا إلى أنه يجري وصول وتركيب الشاشات التفاعلية.

وأضاف أنه على الجانب الآخر، بدأت الوزارة، اليوم الثلاثاء، تدريب معلمي الصف الأول الثانوي، على دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، مجموعة من الصور لوصول أجهزة "التابلت" للمحافظة، واجتماع مدير المديرية مع المعلمين من خلال تطبيق "سكايب" لشرح النظام التعليمي الرقمي الجديد.

وأوضحت "الصور" اشتمال الجهاز على: "سماعة، شاحن، حافظة، قلم، حافظة للشاشة".

ويعد "التابلت" هدية مجانية مقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع طلاب الصف الأول الثانوي، بالمدارس الحكومية والخاصة، إلا أنه في حالة تلفه أو فقدانه يضطر ولي الأمر دفع مبلغ 4500 جنيه لشراء بديل، أو شراء بوليصة تأمينية عند الاستلام قيمتها 100 جنيه من هيئة البريد المصري تدفع مرة واحدة سنويًا، للتأمين على الجهاز ضد الفقد أو التلف".