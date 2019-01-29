أفضل 27 في العالم.. مسجد مصري بقائمة "عبداللطيف الفوزان المعمارية"

كتبت- إشراق أحمد:

أعلن طالب الرفاعي، رئيس لجنة تحكيم جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، أمس، أسماء المساجد التي جرى تسجيلها في القائمة القصيرة للجائزة هذا العام.

وأوضح الرفاعي، في بيان، الثلاثاء، أن بين 27 مسجدًا حول العالم، جاء مسجد "باصونة" المنشأ حديثًا في محافظة سوهاج ضمن المساجد المختارة كأفضل تصميم معماري ونسق عمراني مرشح للفوز بالجائزة، ووضعه في الكتاب الذي يصدر باللغتين العربية والإنجليزية بعد إعلان النتيجة، في إطار ما تهدف إليه الجائزة من الاحتفاء بعمارة المساجد وأهميتها في القرن الحادي والعشرين.

وتابع: "جاء مسجد الملك حسن بن طلال في العاصمة الأردنية عمان ضمن قائمة المساجد، وقاعة الصلاة في الخرطوم، ومن السعودية تم اختيار مسجد مركز الملك عبد الله المالي ومشاريع مركز التراث العمراني الوطني".

يُذكر أن جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد تأسست عام 2011، وتعنى بالجوانب العمرانية والمعمارية والتقنية للمسجد، وتمنح للمكتب الهندسي الذي صمم المشروع الفائز، وتقدم الجائزة كل ثلاثة أعوام، وتقسم إلى ثلاث فئات، الأولى للمساجد المركزية ذات التأثير والحضور على المستوى الوطني في كل قطر في العالم، والثانية لمساجد الجمع، أما الفئة الثالثة خصصت لمساجد أحياء، بالإضافة إلى جوائز تُمنح للابتكارات في مجال التقنية والأفكار التي يمكنها المساهمة في تطوير عمارة المسجد في القرن الحادي والعشرين.