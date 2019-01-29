رئيس "نقل الكهرباء" تشهد توقيع عقد إنشاء محطة محولات بكفر الشيخ الجديدة

كتب- محمد صلاح:

وقعت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عقدًا مع الاتحاد المكون من HYOSUNG/ ZTPC لإنشاء محطة محولات كفر الشيخ الجديدة؛ لمجابهة زيادة الأحمال بمنطقة الدلتا، في إطار الجهود الضخمة التي يبذلها القطاع لتطوير شبكات نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية بمختلف محافظات مصر المختلفة، ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية .

وأوضحت رئيس المصرية لنقل الكهرباء، في تصريحات لها، اليوم، أن العقد يتضمن إنشاء محطة محولات كفر الشيخ الجديدة جهد 500/220/66/11 ك.ف سعة (2× 750+3×175+4×40) ميجافولت امبير لمهمات جهد 500 & 220 كيلوفولت من النوع المعزول بالغاز GIS ومهمات جهد 66 &11 كيلوفولت من النوع التقليدى). AIS بنظام تسليم مفتاح حزمة (أ).

وأضافت أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ 544 مليون جنيه مصري يتم تمويلها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 12 شهرًا من تاريخ الإخطار بالقبول.