قانون جديد لحقوق المسنين باللجان المختصة في البرلمان

كتبت- ميرا إبراهيم:

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة مهجة غالب و60 آخرين بشأن حقوق المسنين إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

كما وافق المجلس خلال الجلسة العامة، على تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس.

وأحال عبدالعال التقرير بما تضمنه من 32 اقتراحًا برغبة مقدمة من نواب المجلس إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.