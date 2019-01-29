رشا راغب: مصر حريصة على خلق روابط أقوى مع أفريقيا

كتب- محمد نصار:

رحبت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، بالمشاركين في مؤتمر الصحة الأفريقية الأول.

وقالت راغب، خلال كلمتها بالمؤتمر، الثلاثاء، إن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تعزيز التعاون والتكامل الأفريقي في جميع المجالات لخلق روابط أقوى بين أبناء القارة ولتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الأفريقي.

وتابعت: "اجتمعنا اليوم لنتشارك ونتحاور حول أحد أهم محاور التنمية المستدامة.. الصحة.. التاج الذي يزين الرؤوس، والذي ندعو الله أن يزين به كل إنسان على أرض القارة، وخاصة الشباب.. قاطرة التنمية.. من سيحملون الرسالة، ويحملون المشاعل التي تنير الطريق، وكيف سيقدرون على ذلك إذا ما كانوا تحت وطأة المرض.. كيف سيحملون المشاعل إذا ما كانوا يبحثون عن علاج أو يترددون على المشافي ليزيد المرض عوزهم وإحباطاتهم.. ويكبل قدراتهم التي نعلق عليها الكثير من الآمال".

وعبرت عن امتنان الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للمشاركة في هذا الملتقى المهم؛ انطلاقًا من اهتمامها بصحة الشباب والمجتمع، وإيمانًا بدور التعليم والتدريب المستمر للعاملين بالقطاع الصحي بالقارة الأفريقية من أجل الارتقاء بالمنظومة ككل، بالإضافة إلى أهمية رفع الوعي الصحي بين الشباب، لأن الثقافة الصحية هدفها الأساسي تعريف الأفراد والجماعات بصحتهم وصحة بيئتهم بهدف النهوض بالمجتمع وتنميته اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وحضاريا مع المحافظة على هذا النمو وتقدمه باستمرار، وتعزيز مفهوم الثقافة الصحية الذي لا يمكن أنيتحقق دون المشاركة الإيجابية من الجميع.

وأكدت راغب، دعم الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، لجهود المؤتمر في سبيل الخروج بتوصيات فعالة تضمن تعزيز منظومة العمل الأفريقي المشترك في المجال الصحي، وكذا التعاون في مجال التدريب والتأهيل للقوى البشرية الإفريقية العاملة في مجال الصحة.