رئيس الأرصاد يوضح.. ما فترة الليل التي تشهد برودة شديدة؟

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الغد الأربعاء، معتدل صباحًا مائل للدفء، شديد البرودة ليلًا، مشيرًا إلى أن البرودة تبدأ يوميًا اعتبارًا من الخامسة مساءً وحتى الثامنة صباح اليوم التالي.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات تليفزيونية، أن الطقس يشهد غدًا نشاطًا للرياح يشمل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ولكنه لن يصل إلى حد العاصفة.

ولفت إلى أن نشاط الرياح يتسبب في اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، منبهًا الصيادين بتوخي الحذر خاصة أصحاب المراكب الصغيرة، وعلى السائقين اتباع تعليمات المرور بكل دقة.