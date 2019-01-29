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طلب إحاطة بشأن مكافآت المعلمين على أساسي 2014

12:32 م الثلاثاء 29 يناير 2019
طلب إحاطة بشأن مكافآت المعلمين على أساسي 2014

الدكتور علي عبدالعال

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم الدكتور حسين غيته، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن ظلم المعلمين ووضع عبء كبير عليهم وتجاهل حقوقهم المالية

وأوضح النائب، وجود خلل واضح وظالم في مرتبات المعلمين، ويجرى صرف رواتب ومكافآت المعلمين والعاملين بالتربية على أساسي راتب 2014، في حين يتم استقطاع الضرائب منهم على أساسي 2019، وهو ما يتنافى بالطبع مع القانون وحقوق المعلمين.

وأضاف النائب: "أي خصومات تأتي على المعلمين من ضرائب وخلافه يتم احتسابها على أساسي 2019، فمثلا لو جاءت زيادة 25 % للمعلم على درجة كبير لو تم احتسابها على أساسى 2014 ستكون الزيادة 150 جنيها ولو كانت على أساسي 2019 ستكون الزيادة 800 جنيه".

وأشار إلى وجود فارق كبير جدا بين الحوافز حال صرفها على أساسي 2019 أو صرفها على أساسي 2014، كما أن مطالبة المعلمين بوقف الدروس الخصوصية لا بد أن يسبقه رفع مرتباتهم بشكل يساعدهم على تحمل ظروف الحياة.

وأكمل غيته: "انطلاقا من أن أي إصلاح منتظر لإصلاح منظومة التعليم، سيكون بالطبع من ضمن عناصره الاهتمام بالمعلم وتحسين وضعه المالي، واعتراف الجميع بأحقية المعلمين، في الحصول على رواتب مجزية مقابل المهام المطلوبة منهم، بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرورًا بوزير التربية والتعليم، فأطالب الحكومة بالإفادة بخطة تحسين رواتب المعلمين وإجراءات ذلك، وصرف الحوافز والمكافآت على أساس راتب 2019".

طلب إحاطة مكافآت المعلمين مجلس الوزراء علي عبدالعال وزير التربية والتعليم مجلس النواب

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