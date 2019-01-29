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    بالصور.. الرئيس الفرنسي يضع باقة زهور على مزار شهداء "البطرسية"

    11:12 ص الثلاثاء 29 يناير 2019
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    كتب-إسلام ضيف:
    وضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقرينته بريدجيت ماكرون، إكليلًا من الزهور على مزار شهداء الكنيسة البطرسية.
    وتفقد الرئيس الفرنسي وقرينته والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة ووزير الآثار الدكتور خالد العناني الكنيسة البطرسية.
    واستشهد ٢٩ مواطنًا من ابناء الكنيسة في حادث إرهابي، استهدف الكنيسة في ١١ ديسمبر عام ٢٠١٦.
    واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
    وعقد الرئيس الفرنسي، أمس، جلسة مباحثات، مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية.

    إيمانويل ماكرون زيارة ماكرون مزار شهداء البطرسية البابا تواضروس خالد العناني

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