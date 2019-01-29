توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة حلوان وأكاديمية العلوم الشرطية بالإمارات

كتب- محمد قاسم:

وقع الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، مذكرة تفاهم بين الجامعة وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة في الإمارت؛ لوضع أطر التعاون المشترك لتحقيق الاستفادة في العديد من المجالات الجنائية، والإدارية، والتعليمية، والتدريبية، والبحثية.

جاء ذلك بحضور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأحمد عبد الكريم سلامة نائب رئيس الجامعة الأسبق، والسيد العربي عميد كليه الحقوق السابق، سلامة عبد التواب عبد الحليم وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدوليه بالجامعة، ومن أكاديمية العلوم الشرطية المقدم عبد الله محمد الحيايي، والمقدم جمال الشحي، والخبير أحمد صابر عبد العزيز .

وأوضح نجم أن أوجه التعاون المشترك تتمثل في مجال الإنتاج العلمي برسائل الماجستير، الدكتوراه، الدوريات وغيرها، بالإضافة لتوفير البيانات والمعلومات التي تخدم أغراض البحث والنشاط العلمي، بجانب تبادل الخبراء والمتخصصين وفق البرامج العلمية والتدريبية.

وحسب بيان، الثلاثاء، تضمنت الاتفاقية، التعاون في نشر الأبحاث والمؤلفات العلمية ذات العلاقة بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وتبادل المؤلفات والمراجع العلمية في المجالات الجنائية والإدارية، وتنظيم دورات تدريبية مشتركة، وتبادل الأفلام التوعية والتدريبية والتعليمية والبرامج المستجدة للحاسب الآلي الخاصة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية.​