بالصور.. جولة الرئيس الفرنسي بكنيسة الأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية

كتب-إسلام ضيف:

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، كنيسة الأنبا رويس الكبرى بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، برفقة قرينته بريدجيت ماكرون.

واستمع الرئيس الفرنسي وقرينته لشرح حول تاريخ الكنيسة القبطية، من بربارة سليمان مديرة المشروعات بالكنيسة.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وعقد الرئيس الفرنسي، أمس، جلسة مباحثات، مع الرئيس السيسي بقصر الاتحادية.